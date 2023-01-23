『QuiExact ニキシー管時計 擬発光管時計 レトロモダン 置き時計 デジタル 目覚まし時計 七色 LED グラデーション 明るさ調整可能【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 21時 49分に出品され03月29日 21時 49分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
QuiExact ニキシー管時計 擬発光管時計 レトロモダン 置き時計 デジタル 目覚まし時計 七色 LED グラデーション 明るさ調整可能
【商品説明】
QuiExact ニキシー管時計 擬発光管時計 レトロモダン 置き時計 デジタル 目覚まし時計 七色 LED グラデーション 明るさ調整可能 アラーム 木製 カウントダウン ヴィンテージ時計 クロック グローチューブクロック おしゃれ レトロ ファッション 装飾 1600万色 USB プレゼント 日本語説明書付き (4ビット)
・【サイズ】28*6*8 cm【重さ】520ｇ【材質】木、アクリル、アルミニウム合金。 【アラーム】>80 db【入力電源】5V 1A【定格電力】1W【パッケージ内容】時計・Type-c 電源ケーブル・日本語説明書
・【
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【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7571円
189 入札履歴
終了
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