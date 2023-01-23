『QuiExact ニキシー管時計 擬発光管時計 レトロモダン 置き時計 デジタル 目覚まし時計 七色 LED グラデーション 明るさ調整可能【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 21時 49分に出品され03月29日 21時 49分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

QuiExact ニキシー管時計 擬発光管時計 レトロモダン 置き時計 デジタル 目覚まし時計 七色 LED グラデーション 明るさ調整可能



【商品説明】

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・【サイズ】28*6*8 cm【重さ】520ｇ【材質】木、アクリル、アルミニウム合金。 【アラーム】>80 db【入力電源】5V 1A【定格電力】1W【パッケージ内容】時計・Type-c 電源ケーブル・日本語説明書

・【

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【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。