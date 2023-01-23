『印伝長財布 紺地黒漆宝尽くし紋【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 00分に出品され03月22日 00時 00分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

印伝長財布 紺地黒漆宝尽くし紋



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 印伝長財布

紺地黒漆宝尽くし紋