『海東銘茶 有機 ジャスミン茶 ティーバッグ 1.2g×15包×20袋【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 17分に出品され03月15日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

海東銘茶 有機 ジャスミン茶 ティーバッグ 1.2g×15包×20袋



【商品説明】

・内容量:1.2g×15包×20袋

・原材料:有機ジャスミン茶

・商品サイズ(高さx奥行x幅):13cm×27cm×27cm



【サイズ】

高さ : 14.30 cm

横幅 : 27.60 cm

奥行 : 27.70 cm

重量 : 790.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。