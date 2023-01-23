『海東銘茶 有機 ジャスミン茶 ティーバッグ 1.2g×15包×20袋【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 17分に出品され03月15日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
海東銘茶 有機 ジャスミン茶 ティーバッグ 1.2g×15包×20袋
【商品説明】
・内容量:1.2g×15包×20袋
・原材料:有機ジャスミン茶
・商品サイズ(高さx奥行x幅):13cm×27cm×27cm
【サイズ】
高さ : 14.30 cm
横幅 : 27.60 cm
奥行 : 27.70 cm
重量 : 790.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 小（13.5cm ×16.5cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
¥ 7562
ジャスミン茶 200g×10缶 さんぴん茶 茉莉花茶 青缶0012
¥ 7560
さんぴん茶ティーパック 厳選された中国産茉莉花茶を使用 5g×44包
¥ 7560
プーアル茶 茶餅 易武正山青餅（生茶）2010年製造
¥ 7560
赤いプーアル茶 220個入り
¥ 7560
ブレンディ ザリットル 烏龍茶 6本入×24箱 AGF 【送料無料(一部地域を除く)】
¥ 7560
ジャスミン茶 高級茉莉花茶 春風 500g
¥ 7560
X-Luxury 意中之香
¥ 7560
杜仲茶(兵庫県産)【2g×560包】 ティーパック 健康茶 お茶 140包×4個 国産 ティーパック 杜仲
¥ 7560
快痩茶200g×5箱【アルカリ度64】→◆お！茶ポイント50点
¥ 7560
山下工芸(Yamasita craft) 粉引 グリン吹反7.5丸皿 23×23×2.8cm 18619-418
¥ 7560
山本漢方製薬烏龍茶 ５ｇ×５２包 ×１０個セット
¥ 7559
山本漢方製薬烏龍茶 ５ｇ×５２包 ×１０個セット
¥ 7555
中国茶 特級『鉄観音茶 安渓鉄観音 清香 500ｇ』 業務用パック
¥ 7554
山下工芸 (Yamasita craft) かすみ志野10号鍋 424-38-816
¥ 7552
杜仲茶 国産 無農薬 長野県又は熊本県産60g(2g×30パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7551
杜仲茶 国産 無農薬 長野県又は熊本県産60g(2g×30パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7551
ヤマト工芸 storage box N サイズ：約W36 D26 H21 YK19-105
¥ 7550
落札価格7571円
172 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！