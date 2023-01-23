『タカラトミー オリジナルプラレール 東急電鉄5050系4000番台【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 17時 58分に出品され03月16日 17時 58分に終了予定です。即決価格は7,570円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカラトミー オリジナルプラレール 東急電鉄5050系4000番台



【商品説明】

・事業者限定販売品（オリジナルプラレール)

・先頭車・中間車・最後尾車の３両編成

・単2乾電池1本使用（別売り）専用レールは別売



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 41.20 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。