『CANARE L-5CFB デジタル同軸 BNCケーブル (20m)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 23時 14分に出品され03月22日 23時 14分に終了予定です。即決価格は7,570円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CANARE L-5CFB デジタル同軸 BNCケーブル (20m)
【商品説明】
・※10m以上の互換性については自己責任でお願いします。
・ケーブル： CANARE L-5CFB
・圧着式プラグ: CANARE カナレ BCP-A5F - BCP-A5F
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7570
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¥ 7567
cooyin 変換ケーブル イヤホンジャック 変換 2.5mm（オス）- 3.5mm（メス） Litz Wire 銀メッキ単結晶銅導体 金メ
¥ 7567
cooyin 変換ケーブル イヤホンジャック 変換 3.5mm（オス）- 2.5mm（メス） Litz Wire 銀メッキ単結晶銅導体 金メ
¥ 7567
cooyin 変換ケーブル イヤホンジャック 変換 2.5mm（オス）- 4.4mm（メス） Litz Wire 銀メッキ単結晶銅導体 金メ
¥ 7567
落札価格7570円
901 入札履歴
終了
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