『ロイヤルカナンラブラドールレトリーバー 成犬・高齢犬用 １２ｋｇ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 21時 18分に出品され04月25日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,570円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ラブラドールレトリーバー 成犬・高齢犬用]総合栄養食



ラブラドールレトリーバーは、盲導犬として活躍するなど、とても賢い大型犬です。体脂肪率がとても高く、食欲も旺盛で、太りやすいので体重管理には十分注意してあげましょう。