『日本製 豊岡生産 縦型 薄マチ ショルダーバッグ メンズ + 竹八謹製 牛革製ケーブルバンド2個 セット tm0709【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 41分に出品され04月08日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,570円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本製 豊岡生産 縦型 薄マチ ショルダーバッグ メンズ + 竹八謹製 牛革製ケーブルバンド2個 セット tm0709



【商品説明】

・メイン素材: 軽量合皮

・【 サイズ 】横幅17 × 高さ22 × 奥行1cm / 重さ約160g

・【 用途 】旅行のサブバッグやプレゼントにもオススメ。

・【 デザイン 】ベーシックでシンプルなデザインの小さめのショルダーバッグは カジュアル過ぎず、オンオフ、シーンを選びません

・【 薄マチ仕様 】使い勝手の良い、汎用性の高い薄マチタイプで、 上着の内側でもかさ張らず、見た目もすっきりスマートに決まる！



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 日本製

豊岡生産

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