『MFH ドイツ連邦軍 リュックサック 綿100% コットンキャンバス 30L 45x40x24cm - BLACK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 15時 49分に出品され04月25日 15時 49分に終了予定です。即決価格は7,570円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MFH ドイツ連邦軍 リュックサック 綿100% コットンキャンバス 30L 45x40x24cm - BLACK
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 27.80 cm
奥行 : 40.80 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7570円
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終了
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