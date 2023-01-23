『[Blu-Ray]SUPER JUNIOR-D＆E JAPAN TOUR 2018 〜STYLE〜（初回生産限定盤／Blu-ray2枚組＋CD＋PHOTOBOOK） SUPER JUNIOR-D&E【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 04分に出品され03月16日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,569円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray 音楽Jポップ 発売日:2019/02/13 販売元:エイベックス・エンタテインメント 登録日:2018/12/19 SUPER JUNIOR-D&E スーパージュニアディーアンドイー スーパージュニアディーアンドイージャパンツアー2018スタイル 特典:豪華三方背BOX仕様／PHOTO BOOK／トレーディングカード／CD／スマプラムービー＆ミュージック（有効期間2年間）（初回生産分のみ特典）／特典ディスク【Blu-ray】 内容:Here We Are／Polygraph／Hot Babe／You don’t go／Circus／Winter Love／Growing Pains／IF YOU／Perfect（DONGHAE SOLO）／Let’s Get It On＋Mr.Nice Guy＋LOSE IT／SUNRISE／Dancer Performance／I Wanna Love You／Take It Slow／Swaggerific（EUNHYUK SOLO）／MOTORCYCLE／Kiss Kiss Dynamite／I WANNA DANCE＋Oppa，Oppa＋Can You Feel It／Hello／‘Bout you＜Encore＞／もっとぎゅっと＜Encore＞ 解説:本作は、2018年9月から行われた日本ツアー『SUPER JUNIOR-D&E JAPAN TOUR 2018 〜STYLE〜』のファイナル公演の模様を収録。約3年ぶりの日本ツアーとなり、彼らの魅力が存分に堪能できる作品に仕上がっている。