[Blu-Ray]SUPER JUNIOR-D＆E JAPAN TOUR 2018 〜STYLE〜（初回生産限定盤／Blu-ray2枚組＋CD＋PHOTOBOOK） SUPER JUNIOR-D&E【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

種別:Blu-ray 音楽Jポップ 発売日:2019/02/13 販売元:エイベックス・エンタテインメント 登録日:2018/12/19 SUPER JUNIOR-D&E スーパージュニアディーアンドイー スーパージュニアディーアンドイージャパンツアー2018スタイル 特典:豪華三方背BOX仕様/PHOTO BOOK/トレーディングカード/CD/スマプラムービー&ミュージック(有効期間2年間)(初回生産分のみ特典)/特典ディスク【Blu-ray】 内容:Here We Are/Polygraph/Hot Babe/You don’t go/Circus/Winter Love/Growing Pains/IF YOU/Perfect(DONGHAE SOLO)/Let’s Get It On+Mr.Nice Guy+LOSE IT/SUNRISE/Dancer Performance/I Wanna Love You/Take It Slow/Swaggerific(EUNHYUK SOLO)/MOTORCYCLE/Kiss Kiss Dynamite/I WANNA DANCE+Oppa,Oppa+Can You Feel It/Hello/‘Bout you<Encore>/もっとぎゅっと<Encore> 解説:本作は、2018年9月から行われた日本ツアー『SUPER JUNIOR-D&E JAPAN TOUR 2018 〜STYLE〜』のファイナル公演の模様を収録。約3年ぶりの日本ツアーとなり、彼らの魅力が存分に堪能できる作品に仕上がっている。