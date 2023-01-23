QEZER シュラフ 冬用 ダウン 寝袋 マミー型 羽毛寝袋 500g〜1500gダウン充填 コンパクト 600FP高級ダウン 400T撥水加工 2人【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

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【商品概要】

【人の体型に合わせたマミー型寝袋】マミー型寝袋はフィット感が高いので、封筒寝袋よりも暖かみがあり、軽くて持ち運びも簡単です。 寝袋の足元は幅広の台形のフットボックスを採用しているので、寝るときに窮屈さを感じることはありません。左のジッパーと右のジッパーを接続します、2人用の寝袋としても使用できます、家族旅行に最適。柔らかな触り心地、優れた弾力性と包み込むような上質な寝心地を追求するから、外層と内層は400T40Dの耐引裂性ナイロン生地を使用し、400Tは比較的付加価値の高い、超高密度の生地の一種です、耐摩耗性、優れた防水効果、ダウンオーバーフローを防ぐことができます。

【高品質ダウン充填】ふわふわで軽くてやわらかいナチュラルダックダウンを使用し、600FP（寝袋の保温性指数）、800gのダウンが入ったこの寝袋は、優れた暖かさを保証し、大きな膨張と軽くて柔らかい感触を備えています。寝袋快適な使用温度：-3〜5、最低使用温度：-10。（注：本商品は収納のた



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