サンワサプライ 超撥水・軽量PCバッグ3WAYタイプ 15.6インチワイド対応 シングル ブラック BAGLW10BK 1個【2024年最新】

商品情報

ノートパソコンバッグ ケース インナーケース インナーバッグ PCバッグ パソコン 周辺機器

リュック、ショルダー、手提げに対応した3WAY。

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【商品名】

サンワサプライ 超撥水・軽量PCバッグ3WAYタイプ 15.6インチワイド対応 シングル ブラック BAGLW10BK 1個



【商品内容】

サンワサプライ 超撥水・軽量PCバッグ3WAYタイプ 15.6インチワイド対応 シングル ブラック BAG-LW10BK 1個





【商品スペック】

本体外寸：W420×D140×H310mm

パソコン収納部内寸：W390×D40×H280mm

対応ノートPCサイズ：15.6型ワイドまで対応

質量：約810g

材質：ナイロンツイル(超撥水加工)

その他仕様：タブレット収納部内寸:W320×D20×H220mm



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