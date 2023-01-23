『サンワサプライ 超撥水・軽量PCバッグ3WAYタイプ 15.6インチワイド対応 シングル ブラック BAGLW10BK 1個【2024年最新】 』はヤフオクでから05月04日 15時 04分に出品され05月04日 15時 04分に終了予定です。即決価格は7,569円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ノートパソコンバッグ ケース インナーケース インナーバッグ PCバッグ パソコン 周辺機器
リュック、ショルダー、手提げに対応した3WAY。
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【商品名】
サンワサプライ 超撥水・軽量PCバッグ3WAYタイプ 15.6インチワイド対応 シングル ブラック BAGLW10BK 1個
【商品内容】
サンワサプライ 超撥水・軽量PCバッグ3WAYタイプ 15.6インチワイド対応 シングル ブラック BAG-LW10BK 1個
【商品スペック】
本体外寸：W420×D140×H310mm
パソコン収納部内寸：W390×D40×H280mm
対応ノートPCサイズ：15.6型ワイドまで対応
質量：約810g
材質：ナイロンツイル(超撥水加工)
その他仕様：タブレット収納部内寸:W320×D20×H220mm
...
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