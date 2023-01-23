『RADIWOWで作る SIHUADON R108 小型短波ラジオ BCLラジオ ポータブル 高感度受信 FM/AM/LW/SW/エアバンド ワイドFM対応 航空【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 03時 21分に出品され04月15日 03時 21分に終了予定です。即決価格は7,568円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 特徴的な バックライト付きLCDスクリーンは夜間の使用に非常に便利で、RF、温度、バッテリーなどを表示できます。 内蔵バッテリー充電システム、オプションの充電時間。 睡眠中（1〜120分）のインテリジェント自動電源オフ機能。 AUX出力は、ヘッドフォン、ヘッドフォン、または外付けスピーカーで使用できます。 最大の携帯性のための統合された望遠鏡のアンテナ。 7つの調整モードはオプションです。 周波数 ...