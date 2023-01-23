『MOGAMI 2534 TRS (S→L) ステレオフォン 2本ペアケーブル (5m， 黒)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 13時 04分に出品され04月27日 13時 04分に終了予定です。即決価格は7,568円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOGAMI 2534 TRS (S→L) ステレオフォン 2本ペアケーブル (5m， 黒)
【商品説明】
・ケーブル： MOGAMI2534
・ハンダ：KR-19RMA
・プラグ：NEUTRIK NP3X-B→ NP3RX-B
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7568円
134 入札履歴
終了
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