『ボディバッグ メンズ レディース ショルダーバッグ 多機能 斜め掛け 通学 ウエストポーチ 通勤 旅行 バッグ レザー 出張 大人 ビジネス 収納【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 23時 50分に出品され03月11日 23時 50分に終了予定です。即決価格は7,568円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 通学 斜め掛け 革 大きめ かばん カバン メンズ レディース おしゃれ スクエア バッグ コンパクトなフォルムのレザーを使用したメンズ・レディース兼用ボディバッグです！財布・スマフォ・ハンカチ・etcを入れるのに丁度いいサイズのボディバッグです。肩から下げるショルダーバッグとしてはもちろんウエストに巻いてヒップバッグとしても使えます。小ぶりなボディに似合わずポケットが充実しており使い勝手も良さそうです。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ボディバッグ

メンズ

レディース

ショルダーバッグ

多機能

斜め掛け

通学

ウエストポーチ

通勤

旅行

バッグ

レザー

出張

大人

ビジネス

収納