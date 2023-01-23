『綿の郷(ワタノサト) 日本製 久留米紬織作務衣 (L， 紺)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 09時 41分に出品され04月04日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,568円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
綿の郷(ワタノサト) 日本製 久留米紬織作務衣 (L， 紺)
【商品説明】
・【3Lサイズ】着丈・・85cm 裄丈・・78cm ウエスト・・104~114cm ズボン丈・・105cm
・【LLサイズ】着丈・・83cm 裄丈・・76cm ウエスト・・94~104cm ズボン丈・・103cm
・【Lサイズ】着丈・・82cm 裄丈・・74cm ウエスト・・84~94cm ズボン丈・・102cm
・【Mサイズ】着丈・・77cm 裄丈・・73cm ウエスト・・76~84cm ズボン丈・・100cm
・【Sサイズ】着丈・・75cm 裄丈・・70cm ウエスト・・68~76cm ズボン丈・・97cm
・メイン素材: 綿
・素材構成: 綿
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 30.80 cm
奥行 : 42.40 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
綿の郷(ワタノサト) 日本製 久留米紬織作務衣 (L， 黒)
¥ 7568
綿の郷(ワタノサト) 日本製 久留米紬織作務衣 (M， 黒)
¥ 7568
綿の郷(ワタノサト) 日本製 久留米紬織作務衣 (M， 紺)
¥ 7568
綿の郷(ワタノサト) 日本製 久留米紬織作務衣 (LL， 紺)
¥ 7568
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綿の郷(ワタノサト) 日本製 久留米紬織作務衣 (M， 紺)
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落札価格7568円
422 入札履歴
終了
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