『リーフパネル モンステラ デリシオサ 絵画 インテリア 壁掛け 額入り リーフフレーム アートパネル リビング 玄関 プレゼント モダン ア【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 23時 53分に出品され04月02日 23時 53分に終了予定です。即決価格は7,568円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポスターフレーム

【商品名】

リーフパネル モンステラ デリシオサ 絵画 インテリア 壁掛け 額入り リーフフレーム アートパネル リビング 玄関 プレゼント モダン ア



【商品説明】

・【サイズ】W325×H325×D20mm

・【特記事項】限定生産です。突然の品切れにより、商品を用意できない場合もあります。

・【素材・特徴】 天然木・ガラス・ポリエステル

・自宅や自分のお店に飾るだけでなく、新築祝い、開店祝い、結婚祝いや誕生祝いなどのギフト（贈り物）としても大好評です



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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