『伊藤園 健康体 高濃度 水素水 パウチ300ml×30本【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 03時 58分に出品され03月08日 03時 58分に終了予定です。即決価格は7,568円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

伊藤園 健康体 高濃度 水素水 パウチ300ml×30本



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.29 cm

横幅 : 29.72 cm

奥行 : 44.70 cm

重量 : 10.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。