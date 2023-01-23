『タチヤ 栃木レザーショルダーバッグ 70428N 栃木レザー ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 02時 42分に出品され03月13日 02時 42分に終了予定です。即決価格は7,568円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タチヤ 栃木レザーショルダーバッグ 70428N 栃木レザー ブラウン



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， ダブルハンドル， 調節可能

・ソール素材または裏地: 牛革

・タテ17cmxヨコ22cmxマチ8cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・留め具の種類: ボタン

・表地: レザー

・重量:340g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ タチヤ

栃木レザーショルダーバッグ

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