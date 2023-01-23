『タチヤ 栃木レザーショルダーバッグ 70428N 栃木レザー ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 02時 42分に出品され03月13日 02時 42分に終了予定です。即決価格は7,568円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タチヤ 栃木レザーショルダーバッグ 70428N 栃木レザー ブラウン
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， ダブルハンドル， 調節可能
・ソール素材または裏地: 牛革
・タテ17cmxヨコ22cmxマチ8cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・留め具の種類: ボタン
・表地: レザー
・重量:340g
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7568円
435 入札履歴
終了
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