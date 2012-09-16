『京都機械工具(KTC) スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバー AUD3-AD1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 09時 23分に出品され04月09日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,568円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:250×32×28

ねじサイズプラー側:W9/16-12

重量g:660