『TY-P20-W(ホワイト) CDプレーヤー ステレオスピーカー搭載【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 21時 21分に出品され04月20日 21時 21分に終了予定です。即決価格は7,568円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TY-P20-W(ホワイト) CDプレーヤー ステレオスピーカー搭載



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 17.90 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。