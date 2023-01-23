『ウェーブ 橘猫工業 CODE BEAST ハンドレッドエッジ アルマ 初回限定版 1/100スケール 全高約22cm 色分け済みプラモデル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 17時 30分に出品され04月28日 17時 30分に終了予定です。即決価格は7,567円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウェーブ 橘猫工業 CODE BEAST ハンドレッドエッジ アルマ 初回限定版 1/100スケール 全高約22cm 色分け済みプラモデル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.10 cm

横幅 : 34.10 cm

奥行 : 41.70 cm

重量 : 1.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。