ジュリエット ハズ ア ガン Lady Vengeance Eau De Parfum Spray (Unbox) 100ml【2025年の人気アイテム】

商品情報

A chypre fragrance for contemporary women Rich, dark, sweet, mysterious & captivating Top notes of bergamot & lavender Heart notes of Italian rose, ISO E Super & patchouli Base notes of ambroxan, vanilla & white musk Launched in 2006 Suitable for night or special occasions wear The quality of this unboxed item is as fresh & genuine as the original packing



(在庫地)シンガポール、香港、スウェーデン

(配送方法)国際クロネコヤマト、佐川グローバル、国際書留郵便