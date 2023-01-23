『山崎産業 YSカラースノコ・セフティ抗菌C型 (キャップ付) BL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 11時 29分に出品され04月27日 11時 29分に終了予定です。即決価格は7,567円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山崎産業 YSカラースノコ・セフティ抗菌C型 (キャップ付) BL
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 104.00 cm
重量 : 5.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7567円
698 入札履歴
終了
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