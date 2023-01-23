『[ソロ・ツーリスト] リュックサック デイパック 軽量 高撥水 防水性 防汚性 水に強い A4サイズ デイパックTW10 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月20日 02時 56分に出品され05月20日 02時 56分に終了予定です。即決価格は7,567円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・縫い合わせが少なくポイントにレザーを使い、どんな場面でも携帯できるシンプルかつ軽量なリュックサックです。・把手・ジッパーアクセサリーに皮革、各所のベルトは生地と合わせてツイル織りを使用しています。・メインポケットには水の侵入を防止するYKK製止水ファスナー「アクアガード」を使用しています。A4サイズのクリアーファイルが収納可能。背面側にはスポンジ入りタブレット用ポケットが付いています。・前面ポケット内側にはクッション材の入ったスマホ用ポケットを設けています。・背面にはパスカードの収納に適したファスナー付きのポケットが付いています。・各所スライダーやバックルなどは落ち着いた艶消しのブラックマット色のパーツを使用しています。・ラベルはロゴを強調しない皮革製ピスネーム。・本体は軽量でしなやかな風合いのナイロン100/200D高密度ツイル織りを使用しています。・生地には撥水性が高く、水性・油性の汚れから製品を長く保護するテフロン加工が施されています。
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落札価格7567円
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終了
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