『FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 27.5 cm 幅 11 cm 大きい 2300089【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 05時 31分に出品され04月26日 05時 31分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 27.5 cm 幅 11 cm 大きい 2300089
【商品説明】
・割れないガラスの花瓶
CMR-X088KCJRT8
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 28.80 cm
重量 : 1.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7566円
557 入札履歴
終了
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