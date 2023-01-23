『FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 27.5 cm 幅 11 cm 大きい 2300089【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 05時 31分に出品され04月26日 05時 31分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 27.5 cm 幅 11 cm 大きい 2300089



【商品説明】

・割れないガラスの花瓶

CMR-X088KCJRT8

【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 28.80 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。