『パイオニア ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/折りたたみ式 ピンク&ホワイト SE-MJ512-PW【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 30分に出品され03月28日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Pioneer」より引用"
【商品名】
パイオニア ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/折りたたみ式 ピンク&ホワイト SE-MJ512-PW
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワイヤレス非対応
・大口径40mmユニット&良い音
・折りたたみコンパクトでバッグにスッキリ
・選べる6カラーバリエーション
・髪型が崩れにくいスリムバンド
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 23.10 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7566円
694 入札履歴
終了
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