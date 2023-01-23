『パイオニア ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/折りたたみ式 ピンク&ホワイト SE-MJ512-PW【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 30分に出品され03月28日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Pioneer」より引用"



【商品名】

パイオニア ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/折りたたみ式 ピンク&ホワイト SE-MJ512-PW



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワイヤレス非対応

・大口径40mmユニット&良い音

・折りたたみコンパクトでバッグにスッキリ

・選べる6カラーバリエーション

・髪型が崩れにくいスリムバンド



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 23.10 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。