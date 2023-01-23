『QUAY イマイバッグ トートバッグ ショルダーポーチ付き 2way 合皮 斜めがけ レディース バッグ ショルダーバッグ かばん ハンドバ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 22時 09分に出品され03月30日 22時 09分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
QUAY イマイバッグ トートバッグ ショルダーポーチ付き 2way 合皮 斜めがけ レディース バッグ ショルダーバッグ かばん ハンドバ
【商品説明】
・クロワッサン型のシンプルショルダーバッグはストラップとポケット付きのインポーチがついた3WAYタイプ！ シーンに合わせて使い分けられる便利なセットです。
・ショルダーストラップは取り外し可能だから本体につけたりポーチにつけてサブバッグとしても使えます。
・ストラップの種類: ショルダー， 調節可能， 取り外し可能， クロスボディ
・ブランド QUAY(キー) シリーズ こんな場面で大活躍します！ 近所へお出かけ、子供の送迎、幼稚園のお迎え、買い物、海外旅行、パーティ、通勤、通学、マザーズバック、普段使い
・大切な方へのギフトにもオススメです。以下のシーンでのお祝いによく選ばれています！ 誕生日、
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 40.60 cm
奥行 : 42.39 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
QUAY イマイバッグ トートバッグ ショルダーポーチ付き 2way 合皮 斜めがけ レディース バッグ ショルダーバッグ かばん ハンドバ
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落札価格7566円
322 入札履歴
終了
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