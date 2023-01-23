『寿工芸 水槽 ヒュドラケース4625 爬虫類・両生類用 461×461×250mm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 15時 29分に出品され03月07日 15時 29分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本体サイズ (幅X奥行X高さ) :46.1×46.1×25cm

本体重量:9.3kg

原産国:中華人民共和国