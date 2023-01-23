『戦車 ラジコン おもちゃ 玩具 タンク アメリカ戦車 リモコン M1A2 330度旋回砲塔 シューティング効果 誕生日 クリスマス 子供の贈り物 操縦しやすい【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 10時 51分に出品され03月31日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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基本情報：
戦車：アメリカ式M 1 A 2
適用年齢：7-14歳
特別機能：45登坂
素材：ABS
この商品はアメリカＭ1戦車を基づいて作ったものです。カッコよくて迫力があります。
特徴：砲撃後の反動効果がありますので・戦車の迫力を実感できます。
効果音：エミュレーション効果付きなので・とても真実です。ボリュームが調整できます。
電池容量：3.7V 1200mAh 充電時間2時間・使用時間40分 暇つぶしやお子様へのプレゼントに最適・見た目は本物とそっくりです・軍事ファンの方が大満足！
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落札価格7566円
369 入札履歴
終了
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