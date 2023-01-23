『ジャックバニー 継続定番商品 ヘッドカバー (ドライバー用)ベーシックシリーズ / ゴルフ DR / 262-2984741 010_ブラッ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 25分に出品され03月27日 19時 25分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャックバニー 継続定番商品 ヘッドカバー (ドライバー用)ベーシックシリーズ / ゴルフ DR / 262-2984741 010_ブラッ



【商品説明】

・メイン素材: 100% ポリエステル

・ユニセックス商品

・留め具の種類: 該当なし



【サイズ】

高さ : 11.50 cm

横幅 : 19.50 cm

奥行 : 35.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。