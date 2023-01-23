『3個セット BYOOTIQUE 化粧ポーチ Mサイズ クリア 大容量 クリアポーチ メイクポーチ メイク収納 クリアケース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 12時 50分に出品され04月14日 12時 50分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
中身が見える透明素材のクリアポーチです。シンプルなデザインので、男女を問わず使えます！ 防水の素材PVC材質を採用しているので、丈夫で耐用なコスメポーチです。湿気ある場所で化粧用品、バス用品などを収納して置け、ほこり、水、傷からあなたのアイテムを保護します。 様々な用途に使えるポーチです。旅行用の化粧品や洗面用具など入れるのにピッタリ！水泳、温泉、浴室、出張などにも便利です！ クリアのデザインので、中身が一目瞭然です。使いたい物を取りやすくなる！持ち手に取り外し可能なネームタグが付いてので、すぐに自分のケースを見つけることができます。 セット内容：メイクポーチ 3個セット Mサイズ サイズ：約W26×D10×H19cm 重量：200g 材質：ナイロン、PVCビニール カラー：ブラック 黒
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落札価格7566円
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終了
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