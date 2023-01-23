『ケイプロ Meister カット専用コーム ロングサイズ 極細ステンレスロングピン KS-230LP プロ仕様 日本製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 55分に出品され03月18日 07時 55分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ケイプロ Meister カット専用コーム ロングサイズ 極細ステンレスロングピン KS-230LP プロ仕様 日本製