『ペットプロ HappyDays ペット用リュックキャリー 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 19時 25分に出品され03月27日 19時 25分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ペットプロ」より引用"
【商品名】
ペットプロ HappyDays ペット用リュックキャリー 黒
【商品説明】
・Country of Origin: Peoples Republic of China
・Product Size (W x D x H): 16.1 x 10.2 x 16.1 inches (41 x 26 x 41
・Weight: 2.0 lbs (0.9 kg)
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 46.00 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7566円
75 入札履歴
終了
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