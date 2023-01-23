『マルカン キャットフレンドルーム スリム2段 CT322【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 01時 24分に出品され03月05日 01時 24分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※この商品は受注商品（お取り寄せ品）です。通常納期1週間前後です。



スリムなのでお部屋もスッキリ！

大きなドアでトイレ用品の出し入れもしやすい

底トレイに工夫があるのでお掃除カンタン

ケージ底トレイが「おしっこバリア機能付」でフェンスに汚れが付きにくい

揺れても静かなシリコンチェーン

扉部分はＷのストッパーとロングロックで、隙間ができにくい

メインドアが観音開（大開口）で出し入れラクラク

2階・3階部分のドア位置（左右）入れ替えられます