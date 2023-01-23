KNA HP-1 Double coil サウンドホール取り付け型マグネットピックアップ【新年の贈り物】

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KNA HP-1 Double coil サウンドホール取り付け型マグネットピックアップネオジムマグネットを採用し、ダブルコイル(ハムバッキング)構造は弦振動を余す事無く電気信号へ変換し、ミッドレンジに粘りの有る落着いたトーンが特徴的です。ジャンルを問わず多くのプレイヤーにマッチします。アコースティックギターの外観を損なわない、マホガニー材仕上げです。・サイズ:横幅 113mm× 縦幅 25mm× 厚さ 18mm・重さ:約 41g ・付属品:専用ケーブル(3m)