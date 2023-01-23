『KNA HP-1 Double coil サウンドホール取り付け型マグネットピックアップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 15時 30分に出品され03月30日 15時 30分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
KNA HP-1 Double coil サウンドホール取り付け型マグネットピックアップネオジムマグネットを採用し、ダブルコイル(ハムバッキング)構造は弦振動を余す事無く電気信号へ変換し、ミッドレンジに粘りの有る落着いたトーンが特徴的です。ジャンルを問わず多くのプレイヤーにマッチします。アコースティックギターの外観を損なわない、マホガニー材仕上げです。・サイズ:横幅 113mm× 縦幅 25mm× 厚さ 18mm・重さ:約 41g ・付属品:専用ケーブル(3m)
SCUD 2012ANS 3+3 ニッケル クルーソンタイプ レリック仕様 ギターペグ
¥ 7560
SCHALLER ST-6K SR Gibson-NI 3L3R ギター用ペグ 6個セット
¥ 7560
SOLID BOND SP-KY- REG Ken Yokoyama Signature Strap レギュラーエンドピンホール仕様 ギターストラップ 横山健
¥ 7560
SCUD アーチトップギター用ピックガード、 ラージ/ブラック、ニッケルブラケット付ATPGB-L
¥ 7557
Fender パーツ Pure Vintage 14 Small Tilt Back Legs， (2)， Chrome
¥ 7552
Essential Elements for Band - Book 2 with EEi - French Horn
¥ 7550
Fender フェンダー USA製レザーストラップ Paramount Acoustic Leather Strap， Brown
¥ 7549
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¥ 7549
RightOn STRAPS (ライトオン ストラップス) ギターストラップ 幅 8cm、長さ 98 ? 153cm B-CORK BROW
¥ 7547
ヤマハ YAMAHA クラシックギター用セット弦 NS110 Set 1弦から3弦はナイロン、4弦から6弦は細いナイロン状のものに金属を巻い
¥ 7546
HipStrap Gold Haze ギターストラップ
¥ 7546
HipStrap Kashmir turquoise ギターストラップ
¥ 7546
HipStrap Kashmir midnight ギターストラップ
¥ 7546
HipStrap Woodstock brown ギターストラップ
¥ 7546
HipStrap Woodstock red ギターストラップ
¥ 7546
OUTLAW LEATHER Straps #4 ベースストラップ
¥ 7546
FU-Tone Titanium String Lock Screw Set GREEN フロイドローズ用 ストリングロックスクリュー 6本セット
¥ 7546
FU-Tone Titanium String Lock Screw Set BLACK フロイドローズ用 ストリングロックスクリュー 6本セット
¥ 7546
落札価格7566円
908 入札履歴
終了
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