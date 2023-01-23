『エアウォーク デイパック エアーウォークデイパック A2151013 クロ/アカ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 06時 52分に出品され05月15日 06時 52分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エアウォーク デイパック エアーウォークデイパック A2151013 クロ/アカ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 44.70 cm
奥行 : 55.90 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7566円
148 入札履歴
終了
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