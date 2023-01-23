『ワンモード ペットゲート JPG-67 幅約67?116cm ハイタイプ (ホワイト/ホワイト)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 21時 46分に出品され03月20日 21時 46分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ペット用ゲート、フェンス
【商品名】
ワンモード ペットゲート JPG-67 幅約67?116cm ハイタイプ (ホワイト/ホワイト)
【商品説明】
・小型犬用
・置くだけで簡単に設置。
・製品サイズ：幅約67～116×奥行約6（収納時）/41（開脚時）×高さ約70(cm)
・製品重量：約4kg
・高さ70cmのハイタイプ。ワンちゃんの侵入をガードする、伸縮ペットゲートです。
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 70.00 cm
奥行 : 72.00 cm
重量 : 4.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X075YQ2SHM
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落札価格7566円
548 入札履歴
終了
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