『ワンモード ペットゲート JPG-67 幅約67?116cm ハイタイプ (ホワイト/ホワイト)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 21時 46分に出品され03月20日 21時 46分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ペット用ゲート、フェンス

【商品名】

ワンモード ペットゲート JPG-67 幅約67?116cm ハイタイプ (ホワイト/ホワイト)



【商品説明】

・小型犬用

・置くだけで簡単に設置。

・製品サイズ：幅約67～116×奥行約6（収納時）/41（開脚時）×高さ約70(cm)

・製品重量：約4kg

・高さ70cmのハイタイプ。ワンちゃんの侵入をガードする、伸縮ペットゲートです。



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 70.00 cm

奥行 : 72.00 cm

重量 : 4.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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