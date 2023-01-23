『urbanista Sydney Bluetooth コンパクト スピーカー かわいい デザイン 防水 IPX5規格 最大5時間の再生 小型【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 23時 23分に出品され04月01日 23時 23分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

urbanista Sydney Bluetooth コンパクト スピーカー かわいい デザイン 防水 IPX5規格 最大5時間の再生 小型



【商品説明】

・【iOSとAndroidで使用可能】シドニーはAndroidおよびiOSデバイスと互換性があります。

・【スタイリッシュで機能的なデザイン】シームレスで洗練されたデザインのシドニーは、ボリューム調節などもしやすく、IPX5規格防水性能も備えています。

・【ポケットサイズのポータブルスピーカー】小型で軽量なシドニーは、便利で持ち運びしやすいスピーカーに必要なすべての機能を備えています。シドニーをポケットに入れて、どこにでも音楽を持ち歩きましょう。

・【最大５時間の再生時間】小さなボディでもパワフルなシドニーは、最大５時間の再生が可能。1.5時間の充電時間と最大30日間のスタンバイ時間が特徴です。

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【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 12.40 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。