『ラディウス radius HP-T60BT 完全ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 フルワイヤレス 外音取り込み 左右分離型 A【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 23時 44分に出品され05月03日 23時 44分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラディウス radius HP-T60BT 完全ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 フルワイヤレス 外音取り込み 左右分離型 A



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 16.90 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。