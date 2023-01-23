『四葉のクローバー アクアマリン 14金 馬蹄 ホースシュー ピアス 14k K14 ホワイトゴールド 3月 誕生石 レディース 女性 ：Ma【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 08時 05分に出品され04月09日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

四葉のクローバー アクアマリン 14金 馬蹄 ホースシュー ピアス 14k K14 ホワイトゴールド 3月 誕生石 レディース 女性 ：Ma



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 7.60 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 四葉のクローバー

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