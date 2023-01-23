『CROWD AUDIO 骨伝導 ワイヤレスイヤホン EP-02 | Bluetooth マイク内蔵 IP68 完全防水 防水 防塵 内蔵メモ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 03時 49分に出品され04月14日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CROWD AUDIO 骨伝導 ワイヤレスイヤホン EP-02 | Bluetooth マイク内蔵 IP68 完全防水 防水 防塵 内蔵メモ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
CROWD AUDIO 骨伝導 ワイヤレスイヤホン EP-02 | Bluetooth マイク内蔵 IP68 完全防水 防水 防塵 内蔵メモ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7565円
346 入札履歴
終了
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