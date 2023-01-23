『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 猫タワー ハンモック 爪とぎ 木目調 スリム 大型猫 据え置き シンプル 省スペース 天【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 19時 55分に出品され05月02日 19時 55分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 猫タワー ハンモック 爪とぎ 木目調 スリム 大型猫 据え置き シンプル 省スペース 天



【商品説明】

・【トップベッド】幅45*奥行30cmで、窮屈感なし！カバー取り外し可能なので、お手入れも簡単です。

・【商品仕様】54×44×143cm、12.3kg

・【多頭飼い】休憩できる場所はたくさんあるので、多頭飼いの場合でもご使用できます！可愛い猫ちゃんたちがここで遊んだり、寝たりして、見るだけでも楽しいo(^o^)o

・【広いハンモック】54×44cmあります！四箇所でしっかり固定しています、大型猫ちゃんにおすすめ！

・【爪とぎポールたくさん】天然サイザル麻紐爪とぎポール、長持ちです。

・【部品単独購入可能】ポンポンや爪とぎポールなど、部品を単独購入することが可能です！



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 54.00 cm

奥行 : 64.00 cm

重量 : 14.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。