『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 猫タワー ハンモック 爪とぎ 木目調 スリム 大型猫 据え置き シンプル 省スペース 天【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 21時 52分に出品され04月10日 21時 52分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 猫タワー ハンモック 爪とぎ 木目調 スリム 大型猫 据え置き シンプル 省スペース 天
【商品説明】
・【トップベッド】幅45*奥行30cmで、窮屈感なし！カバー取り外し可能なので、お手入れも簡単です。
・【商品仕様】54×44×143cm、12.3kg
・【多頭飼い】休憩できる場所はたくさんあるので、多頭飼いの場合でもご使用できます！可愛い猫ちゃんたちがここで遊んだり、寝たりして、見るだけでも楽しいo(^o^)o
・【広いハンモック】54×44cmあります！四箇所でしっかり固定しています、大型猫ちゃんにおすすめ！
・【爪とぎポールたくさん】天然サイザル麻紐爪とぎポール、長持ちです。
・【部品単独購入可能】ポンポンや爪とぎポールなど、部品を単独購入することが可能です！
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 54.00 cm
奥行 : 64.00 cm
重量 : 14.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7565円
594 入札履歴
終了
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