『METIS ウェーブポンプ 水流ポンプ 水中ポンプ 水槽ポンプ アクアリウム ワイヤレス 回転式 水槽循環ポンプ 強力 安定 波メーカー 淡【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 57分に出品され04月09日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

METIS ウェーブポンプ 水流ポンプ 水中ポンプ 水槽ポンプ アクアリウム ワイヤレス 回転式 水槽循環ポンプ 強力 安定 波メーカー 淡



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 1.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。