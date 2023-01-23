『ファープラスト アトラスDX 20 オープン 色指定不可 73040899【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 12時 19分に出品され03月03日 12時 19分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

ファープラスト アトラスDX 20 オープン 色指定不可 73040899



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :37.4×33×57.6cm

・本体重量:2.2kg