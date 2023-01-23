NARANNBU コートメンズ チェスターコート ウール ビジネスコート 春秋冬アウター スーツコート 立ち襟 通勤 オシャレ 男性コート【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

NARANNBU コートメンズ チェスターコート ウール ビジネスコート 春秋冬アウター スーツコート 立ち襟 通勤 オシャレ 男性コート



【商品説明】

・?【コーデ】チェスターコートはスーツスタイルに合わせたビジネスコートとしてはもちろん、冬の通勤コートにぴったり、冠婚葬祭の際も通用する紳士の必須アイテムです。

・?【コート ビジネス着心地】お洒落さ＆着心地の良さの両立、しなやかで触り心地のいい生地で着心地が抜群にいいので、肌寒い季節の毎日でも着たくなるようなヘビロテ確定の1着

・?【推奨サイズ】M (実際サイズSに相当)：168-178cm、65-76kg/L (実際サイズMに相当):170-182cm、76-82kg/XL (実際サイズLに相当):172-185cm、82-92kg/2XL (実際サイズXLに相当):175-185cm、92-



【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 29.80 cm

奥行 : 35.80 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。