『NARANNBU コートメンズ チェスターコート ウール ビジネスコート 春秋冬アウター スーツコート 立ち襟 通勤 オシャレ 男性コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 07時 58分に出品され03月27日 07時 58分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NARANNBU コートメンズ チェスターコート ウール ビジネスコート 春秋冬アウター スーツコート 立ち襟 通勤 オシャレ 男性コート
【商品説明】
・?【コーデ】チェスターコートはスーツスタイルに合わせたビジネスコートとしてはもちろん、冬の通勤コートにぴったり、冠婚葬祭の際も通用する紳士の必須アイテムです。
・?【コート ビジネス着心地】お洒落さ＆着心地の良さの両立、しなやかで触り心地のいい生地で着心地が抜群にいいので、肌寒い季節の毎日でも着たくなるようなヘビロテ確定の1着
・?【推奨サイズ】M (実際サイズSに相当)：168-178cm、65-76kg/L (実際サイズMに相当):170-182cm、76-82kg/XL (実際サイズLに相当):172-185cm、82-92kg/2XL (実際サイズXLに相当):175-185cm、92-
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 29.80 cm
奥行 : 35.80 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
NARANNBU コート メンズ ビジネスコート 中綿 チェスターコート ウール 春秋冬アウター スーツコート 立ち襟 通勤 オシャレ 男性
¥ 7565
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落札価格7565円
229 入札履歴
終了
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