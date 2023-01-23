『エバニュー(EVERNEW) 山岳飯盒弐型 EBY636【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 05時 47分に出品され03月17日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,564円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】
自衛隊官給品 戦闘飯盒2型 の、山岳仕様バージョン。
サイズ : 168x深さ80mm(本体)/180x深さ45mm(フタ)/165x深さ38mm(ナカゴ)/
容量 : 900ml(本体)/550ml(フタ)/400ml(ナカゴ)
素材 : 本体/アルミニウム(アルマイト加工) ハンドル/ステンレス
質量 : 183g(本体)/113g(ハンドル)/74g(ナカゴ)
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落札価格7564円
437 入札履歴
終了
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