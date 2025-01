WHO are YOU? パステル 100×120×90mm【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

WHO are YOU? パステル 100×120×90mm



【商品説明】

・対象年齢 :3才以上

・Designed &(C) 2018 Worlds Apart Ltd. All Rights Reserved. (C)SEGATOYS

・あなたの助けを待っている?澄んだおめめの正体は一体・・・・・??

・大人気のWHO are YOU?にパステルカラーが登場! !

・正体のわからない、助けを求めている毛玉。。。困っているの?迷子になって汚れちゃったの???



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 24.20 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。