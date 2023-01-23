『Apple Watch Series 7-8 (45mm) 用 ケース一体型バンド Rip Curl HUNTINGTONシリーズ カーキ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 16時 55分に出品され03月21日 16時 55分に終了予定です。即決価格は7,564円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
Apple Watch Series 7-8 (45mm) 用 ケース一体型バンド Rip Curl HUNTINGTONシリーズ カーキ
【商品説明】
・ステンレススチールカスタムハードウェア｜ソフトタッチシリコーン｜選べるカラーラインアップ
・人気SurfブランドRip curlとUAGのコラボレーション製品
・対応機種 : Apple Watch Series 7-8 (45mm)｜シリーズ : Rip Curl HUNTINGTON
・装着しながら充電可能｜通気性と強度に優れたデザイン形状｜調整可能なタッククローザー
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 10.20 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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900 入札履歴
終了
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