『Apple Watch Series 7-8 (45mm) 用 ケース一体型バンド Rip Curl HUNTINGTONシリーズ カーキ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 16時 55分に出品され03月21日 16時 55分に終了予定です。即決価格は7,564円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Apple Watch Series 7-8 (45mm) 用 ケース一体型バンド Rip Curl HUNTINGTONシリーズ カーキ



【商品説明】

・ステンレススチールカスタムハードウェア｜ソフトタッチシリコーン｜選べるカラーラインアップ

・人気SurfブランドRip curlとUAGのコラボレーション製品

・対応機種 : Apple Watch Series 7-8 (45mm)｜シリーズ : Rip Curl HUNTINGTON

・装着しながら充電可能｜通気性と強度に優れたデザイン形状｜調整可能なタッククローザー



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 10.20 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。