『メーカ直送品・代引き不可 九谷焼 8号花瓶 錦絵 N168-03 割引不可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 12時 55分に出品され04月16日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,564円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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一輪挿しの花瓶です。磁器ならではの、とても滑らかな質感です。

サイズ 径17×高25.5cm

個装サイズ：40×40×20cm 重量 個装重量：1500g 素材・材質 磁器 付属品 木台 生産国 日本



美しい九谷焼の花生け。







一輪挿しの花瓶です。磁器ならではの、とても滑らかな質感です。

fk094igrjs 商品カテゴリ へるしー99BOX その他 花、ガーデニング 花瓶、花台 花瓶、花器

商品コード comc-1526047