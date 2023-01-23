『メーカ直送品・代引き不可 九谷焼 8号花瓶 錦絵 N168-03 割引不可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 12時 55分に出品され04月16日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,564円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|一輪挿しの花瓶です。磁器ならではの、とても滑らかな質感です。
|サイズ
|径17×高25.5cm
個装サイズ：40×40×20cm
|重量
|個装重量：1500g
|素材・材質
|磁器
|付属品
|木台
|生産国
|日本
|美しい九谷焼の花生け。
一輪挿しの花瓶です。磁器ならではの、とても滑らかな質感です。
商品カテゴリ
商品コード
comc-1526047
花台クリ台 黒丹調飾り台 国産品 5サイズ展開 (12号)
¥ 7563
Clay PC straight-R 15 H60 CLEAR 直径 約15×高さ 約60cm 花器 ポリカーボネート CC930158-000
¥ 7563
高岡銅器 銅製花瓶 鶴首 7号 赤金 106-10
¥ 7563
高岡銅器 銅製花瓶 鶴首 7号 赤金 106-10
¥ 7563
高岡銅器 銅製花瓶 鶴首 7号 青銅色 106-07
¥ 7563
波佐見焼 和山窯 flowers 水差し 化粧箱入 ドットツリー柄 393716
¥ 7563
フラワースタンド 室内 プランタースタンド おしゃれ アイアン プランター スタンド 2段 玄関 観葉植物 台 収納 ゴールド 花台 スリム 鉢 カバー フラワー
¥ 7562
ナハトマン(Nachtmann) 花器 クリア 28cm スクエア ベース 97782
¥ 7561
ナハトマン(Nachtmann) 花器 クリア 28cm スクエア ベース 97782
¥ 7561
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 50 cm 幅 15 cm 大きい 2300003
¥ 7561
ダルトン(Dulton) プラスチック トラッシュカン 45L グレー ゴミ箱のマスターピース ふた付き 大型 屋外 水抜き穴有り 高さ57
¥ 7561
山下工芸(Yamasita craft) 虎竹くず篭 42660000
¥ 7561
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 50 cm 幅 15 cm 大きい 2300003
¥ 7561
プランタースタンド おしゃれ 幅60cm グラン 鉢 収納 ゴールド北欧 新生活 人工 花台 ハイスタンド お洒落 ブラック ブラウン プラント 観葉植物入れ
¥ 7560
Soyizom ヴィンテージラスティックフラワー花瓶メタルシャビーシックウォーターリング缶ファームハウス花瓶亜鉛メッキブリキ缶ジャグ フレンチバケット
¥ 7560
WGV 大型円形ミラープレート 直径12インチ 厚さ4.5mm フレームなしサンディングエッジ 高品質厚手キャンドルトレイ ホームイベント パーティー ウェディ並行輸入
¥ 7560
WGV Planter Terrarium with Stand， Ball Diameter 6 Height 7， Clear Glass Floral Container Vase， DIY Succulents Outdoor Garden Home Office Dec並行輸入
¥ 7560
花台木製 長角板 黒塗り 片面仕上げ飾り台 日本製 (10号：約幅30X奥行20X高さ1.8cm)
¥ 7560
落札価格7564円
573 入札履歴
終了
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